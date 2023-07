Mondiali scherma: la ripescata Olga Kharlan va ai quarti e tiene vivo il sogno medaglia dell’Ucraina

(PRIMAPRESS) - MILANO - I mondiali di scherma a Milano dell'ucraina Olga Kharlan sono stati un'altalena passando dall'espulsione per non aver salutato alla fine della gara l'avversaria russa al sogno di una medaglia dell’Ucraina. La trentaduenne di Mykolaiv ha infilato la stoccata del 45-44 che ha permesso alla sua squadra di avere la meglio nei quarti di finale in un duello molto sentito, non soltanto per motivi sportivi. - (PRIMAPRESS)