Mondiali basket 2023: la Repubblica Domenicana batte l’Italia 87-82. Ora tutto è in salita

(PRIMAPRESS) - FILiPPINE - il Mondiale di basket dell'Italia và tutto in salita. La Repubblica Dominicana ha battuto gli azzurri (87-82) grazie a un terzo quarto dominato con un parziale di 31-17. Gli azzurri iniziano bene, ma l'attacco poi non riesce ad andare a segno. Le triple di Feliz (7/10 dall'arco) trascinano i caraibici e Towns (24 punti e 11 rimbalzi) cresce esponenzialmente nella ripresa. L'Italia non riesce ad ingranare nei tiri da 3 punti (24%). Pozzecco espulso nel secondo quarto. Troppo tardivo il tentativo di rimonta finale.

Eppure l'inizio dell'Italia (12-0) aveva fatto sperare in un esito diverso, ma la Repubblica Dominicana nel primo tempo ha potuto contare sulla performance di Feliz (24 punti con 7/8 dall'arco a fine match)nonostante un Towns poco in partita. Il lungo di Minnesota dopo l'intervallo ha però cambiato registro, finendo con 24 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e contribuendo ai problemi di falli di Nicolò Melli. - (PRIMAPRESS)