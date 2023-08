Mondiale ciclismo: Filippo Ganna è oro a Glasgow vincendo sul britannico Daniel Bigham

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - Dopo l'argento nell'inseguimento a squadre, arrivano altre due medaglie dall'individuale. Filippo Ganna,con una strepitosa rimonta nel chilometro fina- le, batte il britannico Daniel Bigham ai Mondiali di Glasgow in Scozia ed è campione iridato per soli 54 millesimi. Il recordman dell'ora chiude con un prepotente ritorno in 4'01"976, contro il 4'02"030 del britannico che era stato davanti per tutta la sfida. Trionfo Italia completato dal bronzo di Jonathan Milan che nella finale per il 3° posto batte il portoghese Oliveira. - (PRIMAPRESS)