Misure a sostegno sport: un webinar di Msp Roma con Roberto Tavani spiega alle associazioni affiliate come accedere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che cosa prevedono le nuove misure in materia di sport approvate dalla Regione Lazio? Chi e come vi si potrà accedere? L’ente di promozione sportiva Msp Roma, organizzerà una diretta tv sulla pagina Facebook @MspRoma in programma per il 12 maggio alle ore 17.30 con il Responsabile Sport Regione Lazio, Roberto Tavani per un confronto sulla gestione delle difficoltà da parte delle associazioni e strutture sportive in questo perdurare dell’emergenza sanitaria. Nel webinar di Tavani, organizzato da Msp, si affronteranno le questioni utili a comprendere le procedure da adottare anche in attesa della pubblicazione della modulistica che consentirà l’accesso alle misure di sostegno. Il Piano Sport da 5,2 milioni di euro prevede un sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto e abbattimento fino all'80% dei canoni di locazione negli edifici Ater con riduzione sui canoni di concessione nelle aree demaniali. Previsti anche buoni sport per le famiglie destinati a ragazzi e over 65 con Isee fino a 20 mila euro e voucher sport da 100 euro per ragazzi minori ed under 26 per garantire la pratica sportiva.



