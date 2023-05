Maltempo: annullato il GP di Formula Uno a Imola. La richiesta all’ACI dal ministro Salvini

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Gp dell'Emilia Romagna, in programma nel weekend, è stato ufficialmente annullato per la grave situazione maltem- po che sta mettendo a dura prova tutta la Regione. L'annuncio è del presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. "E' stato deciso l'annullamento -spiega Sticchi Damiani-. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto" In mattinata era stato il ministro del- le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a chiedere il rinvio della gara per favorire: "In questo momento la priorità è dedicarsi ai soccorsi". - (PRIMAPRESS)