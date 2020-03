La stagione d'oro di Federica Brignone sulla vetta dello Sci Alpino con la Coppa del Mondo

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Forse non è proprio così che si sarebbe aspettata di vincere la sua Coppa del Mondo di Sci Alpino ma sta di fatto che il merito di Federica Brignone, 29 anni, milanese trapiantata a La Salle, in Valle d’Aosta, non solo è tutto intatto ma è la conferma della splendida stagione dell’atleta azzurra. La cancellazione delle gare di Are, in Svezia (un parallelo, un gigante e uno slalom), a causa della pandemia annunciata dal direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha consegnato, per la prima volta ad una atleta italiana, il prestigioso titolo. Con i suoi 1378 punti, ha fatto faville durante la stagione finita con 153 punti di vantaggio sull’americana Mikaela Shiffrini e 189 sulla slovacca Petra Vlhova.

"Sono orgogliosa e soddisfatta: undici podi, cinque successi di tappa, la vittoria nella classifica di combinata, il secondo posto in supergigante, il terzo in discesa e un gigante in cui posso arrivare prima. Direi che posso ritenermi supersoddisfatta. Non credete?". Il direttore tecnico della Nazionale, Gianluca Rulfi al telefono è un fiume in piena: "Fede è stata bravissima".