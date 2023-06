La nuova formula dell’Exlusive Padel Cup di Msp Italia con l’ingresso di Napoli e Torino

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Exclusive Padel Cup, il circuito organizzato da MSP Italia e affiancato dal Gruppo Intesa San Paolo con il suo prodotto di Exlusive Card, ritorna in campo allargando le città toccate dal torneo. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, entrambe disputate con un calendario autunnale sviluppato su Roma e Milano, quest’anno ecco le novità con l’inserimento di Napoli e Torino. Si parte a giugno con Roma e Napoli, poi Torino e Milano a ottobre.

Nelle tappe dell’edizione 2022, sono stati oltre 800 gli atleti impegnati e tra loro molti volti noti come gli ex calciatori Bergomi, Brocchi, Coco, Dida, Legrottaglie, Serginho e l'ex nazionale di rugby Griffen. - (PRIMAPRESS)