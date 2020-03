La Lega calcio francese sospende le partite su richiesta dei giocatori

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La Francia come l’Italia nonostante tutto. La lega calcio professionisti francese (Lfp) ha annunciato in mattinata la sospensione della Ligue 1 e della Ligue 2 fino a nuovo avviso e con effetto immediato. La 29esima giornata di L1 e L2, prevista in questo fine settimana, quindi, non sarà disputata.La Lfp è venuta incontro alle richieste dell'Unfp, l'unione dei giocatori professionisti francese, che aveva espresso il desiderio di rinviare le competizioni. Già da ieri il Presidente Macron aveva annunciato la chiusura delle scuole e invitato ed evitare assembramenti. - (PRIMAPRESS)