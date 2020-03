L'antica Olimpia accende la fiaccola dei Giochi di Tokio ma il coronavirus non risparmia lo sport

(PRIMAPRESS) - ATENE - Accesa questa mattina la fiaccola olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 nell'antica Olimpia. Una cerimonia che si potrebbe definire a porte chiuse pur essendo all’aperto. Sono stati pochi, infatti, gli invitati e tutti a distanza di sicurezza. Anche perché la Grecia ha registrato il suo primo decesso per coronavirus.

Un’attrice che indossava gli abiti di Athena, ha acceso la fiamma usando i raggi del sole riflessi da uno specchio concavo. Ed è già partita la staffetta di una settimana in Grecia, prima che la torcia venga consegnata agli organizzatori dei giochi olimpici a Tokyo il prossimo 19 marzo. Ora le dita sono incrociate perché la morsa del coronavirus si allenti sulle Olimpiadi ma intanto lo sport è stato colpito in pieno dall’onda d’urto del virus. Dopo il caso del cestista NBA, Gobert, anche la Premier League vede positivi tre giocatori di cui non sono stati fatti ancora i nomi. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti test per i loro compagni di squadra ed è probabile che si vada verso i match a porte chiuse. In Italia sono due i calciatori risultati positivi e già sono scattati i protocolli del caso. Si tratta di Daniele Rugani della Juventus e Manolo Gabbiadini della Spal. Rinviata per questo motivo anche la partita Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid di Champions League per la quarantena dei calciatori. - (PRIMAPRESS)