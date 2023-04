Juventus-Napoli 0-1, partenopei sbancano lo Stadium e sono ad un passo dallo scudetto

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Napoli vince a Torino 0-1 al '94 contro la Juventus e si porta a 5 punti dallo scudetto, In realtà vincendo sabato contro la Salernitana in casa, se poi la Lazio seconda non dovesse vincere a San Siro contro l'Inter, i partenopei saranno matematicamente campioni d'Italia. Allo Stadium va in scena un match dominato per lo più dal Napoli ma in equilibrio: i partenopei infatti dominano sul piano del possesso palla, i bianconeri recriminano per un gol annullato a Di Maria nel finale, ma le immagini non lascianmo spazio ad alcun dubbio sull fallo precedente di Milik su Lobotka da cui poi era scaturito il contropreiede bianconero. Insomma partita mai banale. Ed a decidere la sfida è una zampata dell'ultimo subentratio dalla panchina, Jack Raspadori al 93', che batte Szczesny con un bel sinistro al volo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Per i bianconeri, tornati momentaneamente al terzo posto dopo la restituzione dei 15 punti ma in attesa di giudizio della Corte Federale che potrebbe comminare nuovamente una penalizzazione, è il terzo ko di fila in campionato. - (PRIMAPRESS)