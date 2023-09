Il ritorno del grande Napoli: 0-4 a Lecce e seconda vittoria consecutiva

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - LECCE - Il Napoli dell'anno delle meraviglie e dello scudetto sembra proprio essere tornato. Dopo i quattro goal rifilati mercoledì all'Udinese, i partenopei continuano ad andare avanti a suon di poker vincendo a Lecce per 4-0. Dopo lo stop con i bianconeri, i salentini incassano anche quello casalingo con gli azzurri, fermandosi a quota 11 punti. Partenopei avanti al 16': punizione di Zielinski, stacco vincente di Ostigard. Reazione Lecce con Krstovic e Pongracic ma è Simeone a sfiorare il raddoppio. Ripresa. Kvaratskhelia crossa, Osimhen schiaccia in rete (51').Tris di Gaetano (88'), poker di Politano (rigore, 95').



IL TABELLINO

LECCE-NAPOLI 0-4

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Baschirotto 5, Pongracic 5, Gallo 5 (16' st' Dorgu 6); Rafia 6 (16' st' Oudin 5,5), Ramadani 5, Blin 5 (16' st' Gonzalez 5,5); Almqvist 6 (37' st' Corfitzen sv), Krstovic 6, Strefezza 5,5 (26' st' Piccoli 5,5). A disp.: Samooja, Brancolini, Touba, Venuti, Litkowski, Sansone, , Burnete, Berisha. All. D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6, Ostigard 7, Natan 6,5, Olivera 6, Anguissa 7, Lobotka 6 (30' st' Cajuste sv), Zielinski 6,5 (38' st' Gaetano 7), Lindstrom 6 (13' st' Politano 6), Simeone 6 (1' st' Osimhen 7), Kvaratskhelia 6,5 (13' st' Raspadori 6). A disp.: Contini, Idasiak, D'Avino, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Demme, Zerbin. All. Garcia

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 16' Ostigard (N), 6' st' Osimhen (N), 43' st' Gaetano (N), 49' st' rig. Politano (N)

Ammoniti: Simeone (N), Kvaratskhelia (N), Gallo (L), Ramadani (L), Gonzalez (L)

Espulsi: -

Note: recuperi 2'+5'; Ammonito l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, per proteste - (PRIMAPRESS)