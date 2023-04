Il Napoli riprende la corsa verso lo scudetto: vince 1-2 a Lecce

(PRIMAPRESS) - LECCE - La squadra di Spalletti dopo il poker incassato in casa al Maradona contro il Milan doveva mostrare una reazione e riprendere la marcia verso la vittoria del campionato. E così con molta ostinazione ed anche un po' di fortuna è riuscita ad avere la meglio oggi su un temibilissimo Lecce. Buon Lecce, ma passa il Napoli al 18': cross di Kim dopo un'azione avvolgente e zuccata di Di Lorenzo. Due occasioni per Lozano, fermato da Falcone e Baschirotto. Al 52' Ceesay colpisce la traversa di testa, Di Francesco riprende e gira fulmineo a battere Meret. Il pari dura fino al 64', quando Gallo appoggia verso Falcone che sbaglia incredibilmente la presa. L'autogol non spegne il Lecce (Umtiti sfiora il palo dalla distanza), ma il pari non arriva. Napoli sempre più capolista a +19 dal secondo posto, Lecce che resta al 16° posto con un positivo +8 sulla zona retrocessione. Sugli spalti anche in trasferta continua il braccio di ferro tra gli ultra del Napoli ed il patron De Laurentiis con cori vergognosi contro il presidente. Il Napoli squadra sta vincendo il campionato, il Napoli dei tifosi invece lo sta perdendo e non è minimamente paragonabile a quello dei primi due scudetti di 33 anni fa.

IL TABELLINO LECCE-NAPOLI 1-2



Lecce (4-3-3): Falcone 5,5; Gendrey 5,5, Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 5,5; Gonzalez 5,5 (26' st Helgason 6), Hjulmand 6, Maleh 6 (35' st Askildsen sv); Oudin 6 (35' st Strefezza sv), Ceesay 5,5 (35' st Voelkerling sv), Di Francesco 7 (43' st Banda sv). A disp.: Bleve, Brancolini, Cassandro, Ceccaroni, Colombo, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia. All.: Baroni.



Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6 (49' st Olivera sv); Anguissa 5, Lobotka 6, Elmas 6; Lozano 6 (21' st Ndombele 6), Raspadori 6 (21' st Simeone sv e 38' st Politano sv), Kvaratskhelia 6 (49' st Zerbin sv). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zielinski. All.: Spalletti.



Arbitro: Manganiello



Marcatori: 18' Di Lorenzo (N), 7' st Di Francesco (L), 19' st aut. Gallo (N)



Ammoniti: Gendrey, Umtiti (L), Ndombele (N)



Espulsi: - - (PRIMAPRESS)