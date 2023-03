Gp F1: sul circuito arabo vincono le Red Bull con Sergio Perez avanti Verstappen e Russel. Ferrari deludente

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Il Gp di Formula 1 sul circuito arabo ha visto vincitore il messicano Sergio Perez (Red Bull) che ha preceduto il compagno di squadra, Max Verstappen (giro più veloce della gara), e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso ma che per una penalità è finito al 4º posto. Seconda doppietta della scuderia di Milton Keynes, assolutamente dominante, con un Perez sugli scudi. Alle loro spalle, in quarta e quinta posizione, troviamo le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, mentre in sesta e settima piazza hanno terminato le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. Brutta prestazione della Rossa che hanno chiuso al 6º posto con Sainz e 7º Leclerc. - (PRIMAPRESS)