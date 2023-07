Gp F1 Silverstone: cavalcata vincente di Verstappen. È il 42º successo in carriera

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - A Silverstone ancora una cavalcata dell'imprendibile Verstappen, che vince con la sua Red Bull il Gp di Gran Bretagna e centra il 42° successo in carriera, l'ottavo su 10 gare di questa stagione. Unica 'pecca',la partenza:Max si fa sorprendere da Norris - alla fine 2°, e Piastri 4°, con una McLaren in grande crescita -,ma al 5° giro lo pas- sa e si invola.Hamilton completa podio. Delusione Ferrari: cambi gomme e safety car al 32° giro (con la Haas di Magnussen piantata) non si rivelano strategici:Leclerc è 9° (partiva 4°),Sainz 10°. - (PRIMAPRESS)