Gp di Spagna: Max Verstappen al 5º successo stagionale. Sul podio con Hamilton e Russel

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Verstappen domina anche a Montmelò: stravincendo il Gp di Spagna. È il 5° successo stagionale (7 su 7 per la Red Bull),il 40° in carriera. Completano il podio Hamilton e Russell. In affanno la Ferrari (5°Sainz) Fa gara a se come al solito Max, Sainz parte bene poi comincia a perdere (for- te degrado gomme) e incassa il sorpasso delle due Mercedes,più veloci. Si ferma al 4° posto la rimonta di Perez (11° in qualifica), risale fin dove può la ros- sa di Leclerc,11° (fuori da zona punti) dopo essere scattato dalla pit-lane - (PRIMAPRESS)