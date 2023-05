Giro d’Italia: Andreas Leknessund tenterà di conservare la maglia rosa sul Gran Sasso

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La tappa costiera in Campania è stata suggestiva per le riprese Tv ma non eccessivamente impegnativa dal punto di vista sportivo. Il vincitore Andreas Leknessund ha dichiarato di non aver avuto alcun problema a mantenere la Maglia Rosa. Un altro giorno dunque col simbolo del primato per il giovane norvegese. Domani tappa difficile da Capua ai tornanti in salita del Gran Sasso. "Sono pronto per domani. Le mie gambe per ora hanno risposto bene e domani lotterò per provare a tenere questa maglia. Domani la salita è lunghissima, più dura delle precedenti ma ancora pedalabile, è possibile provare aa tenere la leadership. Ce la metterà tutta per portare la Maglia Rosa almeno fino alla cronometro di domenica” ha detto il norvegese. - (PRIMAPRESS)