Giro d’Italia 2023: oggi la tappa passerella a Roma (15,30) dopo il trionfo di Primoz Roglic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi domenica 28 maggio si conclude il Giro d'Italia 2023 con l'ultima tappa in programma, la classica passerella finale con la Roma-Roma. Una frazione di 135 chilometri che si presta ad un dislivello minimo di 500 metri, nel circuito della Capitale con il suggestivo passaggio davanti a Piazza San Pietro sui sanpietrini appena sistemati. L'orario di partenza è alle 15,30 con arrivo intorno alle 18,25. In effetti la tappa conclusiva è più che altro una passerella perché i giochi sono stati già fatti con la cronoscalata di ieri sul Monte Lussari, con una tappa spettacolare. Il trionfo di Primoz Roglic è stato di quelli che si fanno ricordare nelle cronache perché vinto dopo che in salita gli era saltata la catena. - (PRIMAPRESS)