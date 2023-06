Formula Uno: Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari) in pole position al Gp di Spagna

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - È di Max Verstappen la pole position nel Gp di Spagna. L'olandese della Red Bull conferma la migliore griglia di partenza dopo aver dominato le prove: fermando il cronometro a 1'12"272. Il ferrarista Carlos Sainz con lui in prima fila: chiude a 462 millesimi. In seconda fila Norris e Gasly, poi Hamilton e Stroll, Ocon e Hulkenberg, Alonso e Piastri. Fa scal- pore l'eliminazione in Q1 dell'altro ferrarista Charles Leclerc, poleman l' anno scorso, e della seconda Red Bull di Sergio Perez in Q2. Oltre a Lecler, in Q1 eliminati anche Bottas, Magnussen, Albon e Sargeant. - (PRIMAPRESS)