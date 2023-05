Formula uno: al Gp di Miami doppietta Red Bull con Versteppen e Perez davanti ad Alonso. Ora occhi su Imola con novità Ferrari

(PRIMAPRESS) - USA - Al Gp di Formula Uno di Miami, c'è stato il trionfo di Verstappen che ha guidato la doppietta realizzata da Red Bull. Partito nella nona posizione si è posto al comando dopo 15 giri 9° nonostante la scelta delle gomme dure allo start. Perez, partito in pole,gli cede il comando per la sosta ai box. Lo scambio di posizione, nel finale, dura appena un giro e si conclude col sorpasso dell'olandese. Bella prova anche di Alonso che sale sul podio. Russell quarto davanti a Sainz (penalizzato di 5", tiene comunque il 5° posto).Hamilton 6° davanti a Leclerc. Il prossimo appuntamento sarà Imola con qualche novità annunciata in casa Ferrari. - (PRIMAPRESS)