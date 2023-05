Finale Champion League: sarà il Manchester City a sfidarsi con l’Inter. Battuto il Real 4-0g

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Champions a League. È il Manchester City l'avversaria dell'Inter sabato 10 giugno nella finale a Istanbul. Gli inglesi,dopo il pareggio dell'andata a Madrid, hanno travolto il Real (4-0). Inizio devastante del City che crea oc- casioni in serie e al 23' passa: assist De Bruyne per il sinistro di Bernardo Silva.Il Real prova a scuotersi, ma la bomba di Kroos si stampa sulla traversa Subito dopo la doppietta del portoghese per il 2-0 (37'). Nel 2° traversa di Haaland e poi autogol di Militao (76') e Alvarez (91') per il definitivo 4-0. - (PRIMAPRESS)