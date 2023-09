F1: nel regno della velocità italiana vince Versteppen davanti a Perez e Sainz

(PRIMAPRESS) - MONZA - Max Verstappen vince il GP d'Italia a Monza davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz che partiva dalla pole position. Lo spagnolo non è riuscito a resistere allo strapotere delle Red Bull ma nel finale è riuscito a tenere a bada l'altro alfiere della Scuderia di Maranello Charles Leclerc che ha provato in tutti i modi a strappargli il podio. Penalità per entrambi i piloti Mercedes Russell e Hamilton che hanno concluso rispettivamente al quinto e al sesto posto. - (PRIMAPRESS)