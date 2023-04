F1, AzerbAijan: un favoloso Charles Leclerc conquista la pole position davanti a Verstappen e Perez

(PRIMAPRESS) - AZERBAIJAN - Uno spettacolare Charles Leclerc si prende la pole a Baku. È la terza consecutiva in Azerbaijan per il monegasco che brucia per quasi 2 decimi Verstappen nell'ultimo tentativo. Seconda fila 'invertita' fra Ferrari e Red Bull:Perez si mette davanti a Sainz In terza fila la Mercedes di Hamilton e l'Aston Martin di Alonso (ancora una buona prova). Sainz rischia in Q1 dove, per gli inci- denti di De Vries e Gasly (con bandiera rossa) fa il tempo quasi in extremis.In Q2 la sorpresa negativa è Russell (Mer- cedes), fuori con l'11° tempo. Domani mattina una seconda qualifica. - (PRIMAPRESS)