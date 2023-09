Europei Volley: azzurri super ora in finale con la Polonia. Battuta la Francia 3-0

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la nazionale di volley maschile è finale agli Europei con la Polonia. L'Italia ha vinto a Roma contro la Francia che si arrende per 3-0. I ragazzi di Ferdinando de Giorgi dopo aver dominato i primi due set soffrono ma portano a casa un grandissimo risultato (25-21, 25-19, 25-23), accompagnati dai 10 mila tifosi presenti. Ora la sfida è contro la Polonia con in tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)