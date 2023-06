Europei Under 21: l’Italia batte la Svizzera (3-2)

(PRIMAPRESS) - ROMANIA - Agli Europei Under 21 l'Itali ha la meglio sulla Svizzera 3-2 A Cluj, nella seconda sfida degli Europei gli azzurri si riscattano dal precedente match. Per i quarti,mercoledì gara decisiva con la Norvegia. Super avvio azzurro: al 6' segna Pirola di testa su angolo Tonali, all'11' raddoppia Gnonto su cross Bellanova. Saipi nega la doppietta a Gnonto,bravo Carnesecchi su Rieder e Imeri. Nel recupero (49')erroraccio Blum e tris Parisi. Inizio non dei migliori ma nella ripresa:Imeri (47') e Anduni (52') riaprono clamorosamente i giochi. Occasioni per Scalvini, Cancellieri e Bellanova. Males salva il risultato italiano. - (PRIMAPRESS)