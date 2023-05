Europa League: questa sera Siviglia-Roma in una Budapest presa d’assalto dalle tifoserie

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Le strade di Budapest dove si disputerà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, si sono già riempite di tifosi delle due squadre. La partita sarà alle ore 21 e per chi non è riuscito a trovare il biglietto si dovrà accontentare del maxi schermo fuori dallo stadio. Per quanto riguarda le formazioni non c'è ancora la lista ufficiale ma è probabile che In casa Siviglia, giocherà il marocchino Bono: è il portiere di Coppa dall’arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao visto che Badè si è infortunato nella seduta di rifinitura. A sinistra senza Acuna (squalificato), tocca ad Alex Telles. In avanti ballottaggio Gil-Lamela, con il primo in vantaggio. - (PRIMAPRESS)