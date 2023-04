Europa League: la Roma va in finale con una grande partita contro il Feyenoord (4-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la Roma è la 7ª finale in Europa League. La vittoria dei giallorossi per 4 a 1 con gli olandesi del Feyenoord è arrivata sui tempi supplementari. La gara ai tempi regolamentari aveva mandato negli spogliatoi le squadre con un gol per parte (Spinazzola e Paixao). Poi la Roma si scatena ed infila la rete per altre tre volte prima con Dybala poi con Al Shaarawy e infine con Pellegrini al 109'.

La sconfitta con il Feyenoord nel match d’andata era stata la prima sconfitta subita dai giallorossi contro la squadra olandese. La Roma ha poi pareggiato tutte le ultime quattro partite casalinghe contro avversarie di questa nazione in Europa (tutte per 1-1). Una risalita dura ma la Roma questa sera ha dimostrato determinazione e tecnica. Ora si guarda al match con il Bayer Leverkusen. - (PRIMAPRESS)