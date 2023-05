Europa League: la Juventus riaggancia a tempo scaduto il Siviglia e chiude con un pareggio (1-1)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Europa League, la Juventus pareggia sul filo di lana dei recuperi con un goal di Gatti che riagguanta la partita che sembrava ormai persa per la rete realizzata dal Siviglia con En-Nesyri al 26'. La partita sembrava persa con il 90º scaduto e solo un minuto di recupero è bastato a cambiare le sorti della Juventus. In realtà un'azione di Rabiot all'86' avrebbe dovuto produrre un calcio di rigore ma l'arbitro non ha ritenuto di dover rivedere l'azione al Var. - (PRIMAPRESS)