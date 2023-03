Euro 2024: l’Italia vince a Malta 2-0 con le reti di Retagui e Pessina. Mancini: “Bene ma potevamo fare meglio”

(PRIMAPRESS) - MALTA - Era assolutamente vietato sbagliare allo stadio Ta' Qali di Malta per gli Azzurri che avevano subito la sconfitta all'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024. E gli Azzurri sono riusciti ad andare a rete due volte vincendo 2-0 con i maltesi. Al 15' è Retegui ad aprire le segnature dopo che in avvio Donnarumma aveva salvato su Satariano. Raddoppia Pessina su assist di Emerson. Vicini al tris Grifo e Scamacca. Mancini soddisfatto: "Non troppo, abbiamo fatto cose buone ma non sempre abbiamo giocato bene" ha commentato il ct Mancini al termine della partita. - (PRIMAPRESS)