Euro 2024: Italia-Inghilterra 1-2, prestazione mediocre degli azzurri al Maradona

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Troppo poco per l'Italia un solo tempo quasi convincente, il secondo, per poter riprendere il match, dopo essere andato sotto di ben due reti nel primo. Invano gli azzurri hanno tentato di riprenderla e neanche in undici contro dieci sono riusciti a pareggiare dopo aver accorciato proprio all'inizio del secondo tempo. I primi 45 minuti hanno messo a nudo una squadra priva di idee che non è riuscita a tirare una sola volta verso la porta inglese. Al '13 l'Inghilterra è già avanti 1-0 grazie al gol di Rice in mischia al 13' e al rigore di Kane al 44' (tocco di braccio di Di Lorenzo), poi Grealish si divora il tris (46'). Nella ripresa è tutta un'altra Italia, che accorcia le distanze con Retegui (56'), subito al gol al debutto, ma il muro inglese resiste. All'80' espulso Shaw per doppia ammonizione. Inutile e sterile l'arrembaggio degli azzurri. Parte dunque male Euro 2024 per la squadra di Mancini. Una brutta sconfitta soprattutto per i primi 45 minuti in cui l'Italia non è pervenuta, quasi inesistente sul terreno di gioco e nonostante un gran tifo dei 45 mila del Maradona. - (PRIMAPRESS)