Coppia Italia: la Cremonese battuta in casa dalla Fiorentina con le reti di Cabral e Gonzalez

(PRIMAPRESS) - CREMONA - Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina 0-2 . I viola a Cremona infilano due reti nella semifinale d'andata. Il primo tempo è tutto di marca viola. Occasioni per Barak, N.Gonzalez e Biraghi. Il gol di Cabral arriva al 20' girando di testa il cross di Biraghi.Nella ripresa i grigiorossi impegnano seriamente Terracciano con Dessers e Bonaiuto che sciupa l'occasione. In un'azione in mischia c'è una doppia grande occasione per Cabral ma il mani di Aiwu, fa scattare l'espulsione: rigore realizzato da Gonzalez. - (PRIMAPRESS)