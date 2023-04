Coppa Italia: la Fiorentina senza reti con la Cremonese va in finale con l’Inter

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Coppa Italia, tra Fiorentina e Cremonese è un pareggio magro (0-0) ma è quanto basta ai Viola per andare a disputare la finale con l'Inter. La Fiorentina aveva messo in cassaforte quel 2-0 in trasferta nella partita di andata. Per quanto riguarda lo spettacolo di questa partita non c'è ne stato molto. La Fiorentina ha badato più a controllare la partita che a giocare la Cremonese non ha tirato fuori quella caparbietà di chi doveva rimontare da -2. senza sussulti. Primo tempo che nulla offre alla cronaca.Nel secondo la Cremonese prova a mettere fuori il naso.Nico Gonzalez non finalizza la ripartenza di Cabral. Sottil manca una deviazione fiacca. - (PRIMAPRESS)