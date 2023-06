Conference League: a Praga vince il West Ham che cancella il sogno alla Fiorentina (2-1)

(PRIMAPRESS) - PRAGA - Secondo sogno infranto per la Fiorentina con il ko inflitto dal West Ham che vince la Conference League. Per la Fiorentina dopo la Coppa Italia perde anche la Conference conquistata dal West Ham con il 2-1 nella finale di Praga. Ci prova subito Antonio, Rice conclude a lato di poco, nel recupero (49') palo Kouamè di testa e tap-in vincente Jovic che però è in fuorigioco.Possesso palla nettamente a favore dei viola. Botta e risposta a metà ripresa: inglesi avanti al 62' col rigore di Benrahma (mano Biraghi,arbitro al Var), pari Bonaventura in diagonale al 67'. Pericoloso Mandragora, al 90' Bowen gela la Fiorentina. - (PRIMAPRESS)