Chiude il campionato di Serie A con la Lazio a 71 punti e le retrocessioni di Venezia, Cagliari e Genoa

ROMA - Si chiude il campionato di Serie A che vedrà ancora i festeggiamenti del Napoli mentre la Lazio chiude al 2° posto con 71 punti contro gli 87 dei partenopei. Venezia, Cagliari e Genoa, invece lasciano il massimo campionato.

Ieri i biancocelesti sono passati ad Empoli con 2 reti a zero. Vicario tiene in piedi i suoi nel primo tempo: ferma Pedro, si oppone di piede a Patric e salva due volte su Immobile. Ripresa, minuto 48: corner Luis Alberto e stacco vincente di Romagnoli. Vicario evita il peggio su Zaccagni e Immobile, Luis Alberto archivia il match al 92'. La Cremonese si congeda dalla Serie A battendo 2-0 la Salernitana allo 'Zini' Timbra su rigore Buonaiuto al 26' per un fallo di Bohinen sullo stesso attaccante, Tsadjout raddoppia all'88'.