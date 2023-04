Champions: Napoli-Milan 1-1 i rossoneri fortunati in semifinale

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Milan esce con molta fortuna indenne (1-1) dal Maradona e torna in semifinale di Champions dopo 16 anni. Sogno finito per il Napoli, che può recriminare un rigore netto nel primo tempo non assegnato dall'arbitro. Ci provano Kvara, due volte Politano e Zielinski, poi entra in scena Giroud: si fa parare un rigore da Meret (fallo Mario Rui su Leao) al 22', a ruota si fa ancora ipnotizzare dal n.1 azzurro. Poi in area rossonera viene centrato Lozano, ma nonostante il controllo Var, il penalty non viene assegnato al Napoli. Al danno arriva anche la beffa per i partenopei perché in contropiede Giroud, al 43' timbra su assist al bacio di Leao, protagonista di un fantastico coast-to class con 3 giocatori saltati molto ingenui per non aver fatto fallo a metà campo per fermare la sua corsa. Ripresa. Doppia chance Kvara, Olivera impreciso, all'82' Maignan respinge un penalty di Kvara. Osimhen pareggia (93') ma è troppo tardi. Alla fine per quanto visto sul terreno di gioco passa la squadra più furba non la più forte. Il Napoli ha dominato in tutte e due gli incontri ma ha pagato la sfortuna ed anche grande ingenuità. - (PRIMAPRESS)