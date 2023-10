Champions League: non basta un grande Napoli, troppi errori in difesa e il Real Madrid vince 2-3

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un grandissimo Napoli non basta per evitare la sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata del girone C di Champions League: al Maradona finisce 3-2 per i Blancos. Il Napoli fa e disfa in più occasioni e regalando l'impossibile agli spagnoli che ovviamente ringraziano per ben tre volte del quasi regalo dei partenopei. Ostigard apre le danze al 19’, poi la rimonta spagnola con Vinicius (27’) e Bellingham (34’). Zielinski su rigore riporta l’incontro in equilibrio al 54’, ma al 78’ la gara viene decisa dall’autogol di uno sfortunato e un po' impacciato Meret dopo una gran botta di Valverde. IL TABELLINO

Napoli-Real Madrid 2-3

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (dal 43’ st Mario Rui); Lobotka (dal 43’ st Cajuste), Anguissa (dal 43’ st Simeone), Zielinski (dal 29’ st Raspadori); Politano (dal 25’ st Elmas), Kvaratskhelia, Osimhen. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Gaetano, Lindstrom, Zerbin. All.: Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga (dal 19’ st Mendy); Tchouameni, Kroos (dal 20’ st Modric), Valverde; Bellingham; Vinicius Junior (dal 39’ st Ceballos), Rodrygo (dal 30’ st Joselu). A disp.: Lunin, Canizares, Fran Garcia, Carillo, Vazquez, Brahim Diaz. All.: Ancelotti.

Arbitro: Turpin.

Marcatori: 19’ pt Ostigard, 9’ st rig. Zielinski (N); 27’ pt Vinicius Junior, 34’ pt Bellingham, 33’ st. aut Meret (R).

Ammoniti: Natan (N); Camavinga, Bellingham, Kepa (R).

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)