Champions League: Napoli e Milan limano le formazioni. Osimhen sarà in campo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Questa sera va in scena alle 21 il match di Champion League tra Napoli e Milan. Secondo indiscrezioni Thiaw sarà convocato, Politano sembrerebbe in rosa rispetto a Lozano: sono queste le ultime notizie che arrivano dai ritiri di Milan e Napoli, verso il ritorno dei quarti di Champions. Spalletti si ritrova senza gli squalificati Anguissa e Kim, ma ritroverà Osimhen al centro dell'attacco. Pioli pronto a confermare l'undici dell'andata. Allarme rientrato per Giroud.

José Altafini intervistato dal Corsera ha detto la sua sulla grande sfida tra Napoli e Milan, che vale l'accesso alle semifinali di Champions League. “Il pronostico è apertissimo, visto che il Napoli ritrova Osimhen: lui e Kvara sono una coppia super, non c’è dubbio ma l’assenza di Anguissa per me è pesante. La Champions però è la competizione più grande, anche più del Mondiale: riserva sempre grandi sorprese”. - (PRIMAPRESS)