Champions League: l’Inter batte il Milan (1-0) e fa il biglietto per la finale di Istanbul

MILANO - Champions Milan. L'Inter batte il Milan 1-0 e vola in finale a Istanbul. Al Milan non riesce il miracolo di rimontare lo 0-2 subito in casa all'andata.A 'San Siro' finisce 1-0 per i nerazzurri una partita tesa ma giocata con grande correttezza. L'Inter attende e il Milan prova a fare la partita. Diaz conclude debole, Onana para. Leao arriva al diagonale mancino fuori di poco. Un riflesso di Maignan salva i rossoneri su spizzata di testa di Dzeko. Ripresa. Il Milan non riesce a rendersi pericoloso e Lautaro Martinez chiude i conti al 74' dopo una convulsa azione in area.