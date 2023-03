Champions: il Napoli affonda l’Eintracht 3-0 ed è per la prima volta ai quarti

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Napoli nella storia della Champions. Per la prima volta si qualifica per i quarti di finale e facendo vedere uno dei giochi più belli d'Europa. Festa rovinata dai teppisti tedeschi arrivati a Napoli solo per scatenare la guerriglia e che hanno devastato la città anche per colpa di una sottovalutazione da parte di chi avrebbe dovuto gestire l'ordine pubblico. Ma torniamo al match. Al Maradona i partenopei battono ancora l'Eintracht (3-0) e volano ai quarti di Champions. Partenopei in controllo, ma l'Eintracht ci prova.Kvara 2 volte pericoloso,poi a fine 1° tempo il Napoli passa: cross di Politano per la 'capocciata' vincente di Osimhen (47'pt). Nella ripresa dopo una bella percussione di Kim, arriva il raddoppio:Di Lorenzo mette in mezzo una gran palla per la doppietta di Osimhen (53'). Zielinski si procura e trasforma il rigore del 3-0 (64'). È grande festa Napoli, una squadra che vince e convince.



IL TABELLINO

NAPOLI-EINTRACHT 3-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Kim 7 (21' st Juan Jesus 6), Mario Rui 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 7, Zielinski 7 (29' st Ndombelé 6); Politano 7,5 (22' st Lozano 6), Osimhen 8 (36' st Simeone SV), Kvaratskhelia 7 (29' st Elmas sv). A disp.: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Gaetano. All.: Spalletti 8 Eintracht (3-4-2-1): Trapp 7; Buta 5, Tuta 5, Ndicka 5, Lenz 5 (22' st Max 5,5); Knauff 5 (17' st Alidou 5), Rode 4,5 (29' st Jakic 5,5), Sow 4,5, Kamada 5; Gotze 4; Borré 5. A disp.: Ramaj, Smolcic, Toure, Hasebe, Alario, Chandler. All.: Glasner 5

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 47' e 8' st Osimhen (N), 19' st rig. Zielinski (N)

Ammoniti: Ndicka (E), Lenz (E), Gotze (E), Juan Jesus (N)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)