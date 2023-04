Champions: il Milan batte il Napoli di misura 1-0 nel primo match dei quarti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Milan vince ma non convince. Il Napoli gioca meglio ma è sfortunato in attacco e incassa in contropiede dei rossoneri. Il discorso qualificazione è quanto mai aperto. Una nota in particolare per l'arbitro Kovacs, che con una direzione mediocre se non scandalosa penalizza soprattutto i partenopei ammonendo due volte Anguissa quindi espulso e sorvolando su molti fallo da giallo dei rossoneri. Inoltre crea problemi al Napoli anche per il ritorno al Maradona comminando un giallo incredibilmente inventato a Kim che salterà la gara di ritorno. Anguissa toccato palla e non il petto di Hernandez sulla prima ammonizione, fallo netto di Tonali su Kvarashkelya. E un calcio alla bandierina che la frantuma di Leao, non sanzionato. Un arbitraggio davvero vergognoso. Partenza folgorante dei partenopei.Kvaratskhelia 'stoppato' sulla linea dopo 54". Poi Maignan attento su Anguissa e Zielinski. Il Milan si scuote.'Coast to coast' di Leao, a lato di un soffio. Al 40' grande progressione di Diaz,palla a Leao che smista per Bennacer,Meret battuto. Rossoneri subito vicini al raddoppio: Kjaer centra la traversa di testa nel recupero. Elmas ci prova di testa, bene Maignan. Secondo giallo ad Anguissa (74'). Ma pur in superiorità numeroca il Milan scompare ed il Napoli sfiora per ben due volte il goal. Ancora eccellente Maignan su Di Lorenzo, poi Olivera va vicino al pari. E in realtà il Napoli avrebbe meritato il pareggio anche in 10. - (PRIMAPRESS)