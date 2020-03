Champions: il match di ritorno degli ottavi a porte chiuse tra PSG e Dortmund

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il ritorno degli ottavi di Champions, tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, si giocherà domani 11 marzo, a porte chiuse. A deciderlo è stato il prefetto di polizia per limitare il diffondersi del coronavirus. Una misura che è arrivata anche sulla scia dello stop annunciato per le partite di Serie A. Così le formazioni in campo:

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María, Gueye, Paredes, Neymar; Cavani, Mbappé

DORTMUND (3-4-3): Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt. - (PRIMAPRESS)