Calcio: Napoli-Sassuolo 2-0. I campioni d’Italia a punteggio pieno

Osimhen segna su rigore l’1-0 (foto di Vincenzo Di Monda)

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli risponde al Milan e batte nella prima partita casalinga al Maradona un buon Sassuolo 2-0. Vittoria in scioltezza per i ragazzi di Garcia. I campioni d'Italia iniziano subito aggressivi, gli azzurri passano in vantaggio al 16’ grazie al rigore preciso di Osimhen, poi nella ripresa raddoppiano con capitan Di Lorenzo (64’) dopo l’errore dal dischetto di Raspadori. Sassuolo, in 10 dal 50’, che non riesce a impensierire i campani che al Maradona riprendono come avevano concluso la scorsa stagione, con un successo e con la festa dei tifosi. Ottimo l'arbitraggio di Giua.



IL TABELLINO Napoli-Sassuolo 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 8, Rrahmani 6,5, Jesus 6,5 (45' st Ostigard sv), Olivera 6; Anguissa 6,5, Lobotka 6,5 (39' st Simeone sv), Zielinski 7 (38' st Cajuste sv); Politano 6,5 (16' st Kvaratskhelia 7,5), Raspadori 6, (38' st Elmas sv), Osimhen 7.

A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Zanoli, Russo, Lozano, Zerbin.

All.: Garcia 7

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5,5, Tressoldi 6, Erlic 6, Vina 5,5 (16' st Pedersen 5,5); Boloca 5 (16' st Racic 5,5), Lopez 4,5, Henrique 6; Bajrami 6 (31' st Thorstvedt sv), Laurienté 6 (16' st Ceide 5,5), Pinamonti 5 (24' st Mulattieri 5,5).

A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz.

All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 16' rig. Osimhen, 19' st Di Lorenzo

Ammoniti: Tressoldi (S)

Espulsi: 6' st Lopez (S) per proteste - (PRIMAPRESS)