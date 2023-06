Calcio mercato: Allegri rifiuta una proposta dell’Arabia Saudita come tecnico Al-Hilal

(PRIMAPRESS) - TORINO - Massimiliano Allegri avrebbe ricevuto dall'Arabia Saudita un'offerta da ben 30 milioni a stagione più 20 milioni alla firma per diventare il nuovo tecnico dell'Al-Hilal. I sauditi hanno intanto chiuso sia per Ruben Neves dal Wolves che per Koulibaly dal Chelsea. Incredibilmente però, malgrado la cifra da capogiro,Alle- gri pare orientato a rifiutare la proposta per restare alla Juve. Intanto i bianconeri hanno anche fissato il prezzo per Federico Chiesa: chi lo vuole, dovrà pagare 60 milioni. - (PRIMAPRESS)