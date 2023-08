Calcio femminile: ecco i nomi dei C.T. che potrebbero sostituire la dimissionaria Milena Bertolini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con le dimissioni ancora calde della C.T. della nazionale azzurra di calcio, Milena Bertolini, come epilogo delle sconfitte ai mondiali in Nuova Zelanda e Australia, è iniziato il giro di valzer delle possibili candidature alla sostituzione del tecnico alla guida dell'undici italiano dal 2017. L'unica candidata donna, al momento, potrebbe essere Patrizia Panico: l'ex attaccante della Nazionale, reduce dall'esperienza alla guida della Fiorentina femminile, aveva già dichiarato, nei mesi passati, che non avrebbe mai detto no a una chiamata e indubbiamente è in attesa di novità da questo punto di vista. Altre ipotesi riguardano l'ex vice-c.t. della Nazionale maschile Alberico Evani che ha già declinato in passato ma, vista la rottura del rapporto con Roberto Mancini, potrebbe decidere di tornare sui suoi passi; altri, come Joe Montemurro (tecnico della Juventus femminile), hanno manifestato interesse ma vorrebbero proseguire il lavoro con il club di appartenenza. Al pari di Evani, potrebbe esserci anche Paolo Nicolato: reduce dall'amarezza europea con l'Under 21, il tecnico classe 1966 potrebbe decidere di accettare la sfida di allenare le Azzurre, il cui prossimo obiettivo è fare il meglio possibile nella prima edizione della UEFA Women' s Nations League che scatterà nella seconda metà di settembre. - (PRIMAPRESS)