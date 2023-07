Calcio femminile: azzurre travolte dalla Svezia 5-0 ai mondiali in Nuova Zelanda

(PRIMAPRESS) - WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Travolte dalle Svezia per 5-0 ora per la nazionale azzurra è tracollo psicologico fino alle lacrime. La vittoria con l'Argentina arrivata grazie al gol di Girelli nel finale ad Auckland, le azzurre del ct Bertolini ora vengono ridimensionate nel secondo match. Un risultato molto pesante, troppo considerando l'approccio delle ragazze del ct Bertolini. A fare la differenza sono stati come prevedibile i calci piazzati, in cui le svedesi hanno sfruttato la maggiore fisicità. A segno Ilestedt (doppietta), Rolfo, Blackstenius e Blomqvist. L'Italia ora si giocherà il passaggio del turno nel prossimo match, in programma il 2 agosto con il Sudafrica. - (PRIMAPRESS)