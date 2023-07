BNL Italy Major Premier Padel, oggi i big in campo al Foro Italico di Roma con il più ricco Prize money

(PRIMAPRESS) - ROMA - Entra nel vivo il BNL Italy Major Premier Padel, il Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association). Oggi scenderanno in campo tutti i big del Circuito al Foro Italico, sia della categoria maschile che femminile. Sul Centrale si parte questa mattina con le numero 2 del seeding femminile, Triay e Ortega, coppia appena formata eppure già in grado di esprimersi su livelli altissimi. A seguire, Di Nenno e Stupaczuk, ossia la testa di serie n.2 del tabellone maschile, opposti agli spagnoli Diestro e Leal.

Nel pomeriggio si ricomincia alle ore 18, con ben quattro incontri: i primi a scendere in campo saranno Coello e Tapia, coppia che ha estasiato il pubblico in questo inizio 2023 con i successi a ripetizione nel WPT. A seguire, Ari Sanchez e Paula Josemaria faranno il loro debutto da coppia favorita nel draw femminile, contro Alonso e Ustero Prieto. Infine, ecco in campo i vincitori dell'edizione dello scorso anno, Ale Galan e Juan Lebron, ormai due leggende del padel mondiale.

Sul Pietrangeli-1, dopo la sfida di Di Giovanni e Cattaeneo contro Chingotto e Navarro, gli appassionati potranno gustare il debutto dell'icona Fernando Belasteguin con il nuovo partner Miguel Yanguas: i due affronteranno contro la coppia Jose Luis Gonzalez e Antonio Luque. Prize money più ricco di sempre per questa prima storica tappa combined del Premier Padel: 875mila euro in totale, suddivisi in 525mila euro per la categoria maschile e 350mila euro per la categoria femminile - (PRIMAPRESS)