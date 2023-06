Armani Superyacht Regatta: al via a Porto Cervo la sfida tra 12 giganti per la race del YCCS

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La Giorgio Armani Superyacht Regatta si apre ufficialmente oggi, 6 giugno 2023, a Porto Cervo con il Captains’s briefing sulla terrazza panoramica dello Yacht Club Costa Smeralda, organizzatore con il Title sponsor Giorgio Armani dell’evento che apre la stagione delle regate dei superyacht in Mediterraneo. Giunta alla 16^ edizione, la seconda in partnership con Giorgio Armani, la regata si concluderà sabato 10 giugno. Sono 12 i superyacht ormeggiati nella marina di Porto Cervo che da domani navigheranno sulle acque antistanti la Costa Smeralda e attorno alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, veleggiando in scenari unici. - (PRIMAPRESS)