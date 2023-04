America’s Cup di vela: la Regione sarda spiegherà le ragioni del mancato accordo. Abodi: “Grande sconfitta”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro dello Sport, Abodi è intervenuto sl mancato accordo per le regate delle World Series della Coppa America a Cagliari che avrebbero dovuto tenersi ad ottobre. "Aver perso la possibilità di ospitare l’America’s Cup sarà per Cagliari e la Sardegna una grande “sconfitta” di carattere economico e sportivo della quale non si comprendono le ragioni, ma si avvertono le responsabilità" ha dichiarato ieri il ministro. Ora si attende la conferenza stampa della Regione sarda che spiegherà le motivazioni del mancato accordo.

Lo strappo consumato nelle scorse settimane tra la Regione e i vertici di Ace, il braccio operativo dell’America’s Cup- complice un malinteso sulle tappe della manifestazione (la Regione chiedeva che la Sardegna ospitasse il primo evento, fissato invece in Spagna)- non si è ricucito in queste ore. Dall’assessorato al Turismo confermano: l’addio si è materializzato, e la settimana prossima l’assessore Gianni Chessa convocherà una conferenza stampa dove, documenti alla mano, illustrerà le ragioni della rottura. - (PRIMAPRESS)