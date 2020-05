Vela: la stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda dopo il lockdown. Rimandata la Perini Cup

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Finito il lockdown potranno ripartire anche le attività veliche e gli eventi sociali dello Yacht Club costa Smeralda. In attesa di definitive disposizioni governative, lo Yacht Club Costa Smeralda posticipa la data di apertura della struttura di Porto Cervo per fine giugno/inizio luglio e, nel frattempo, si prepara per una partenza in sicurezza.

Il calendario agonistico del club nautico internazionale partirà a luglio, e agosto per poi mettere in acqua la Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup insieme alla Sailing Champions League, che per il momento restano confermate, anche se con probabili limitazioni. Per quanto riguarda la Perini Navi Cup, in accordo con il cantiere Perini, si è scelto invece di posticipare l'evento al 2021. Inoltre, poiché il calendario internazionale delle regate è in costante aggiornamento, non è esclusa la possibilità di regatare anche nel mese di ottobre. - (PRIMAPRESS)