Vela: Azzurra torna a correre ma nella Youth America's Cup lanciata dallo Yacht Club Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Una barca “Azzurra” tornerà ad incrociare le vele per una competizione internazionale di vela ma questa volta è in formato “young”. Lo Yacht Club Costa Smeralda lancia la sfida italiana alla Youth America's Cup partecipando all'evento in programma nel 2021 ad Auckland con un team italiano che si chiamerà Young Azzurra. Il progetto nasce dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda di investire nei giovani incentivando la passione delle nuove generazioni per la vela.

La Youth America's Cup è una regata organizzata dallo yacht club Defender dell'America's Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland e si svolgerà a bordo di barche foiling monotipo dal 18 febbraio al 12 marzo 2021, inserendosi tra le fasi conclusive della Prada Cup, le regate per la selezione dello sfidante al Defender e l'America's Cup propriamente detta in programma a partire dal 6 marzo 2020.

Dopo la prima sfida italiana all'America's Cup con Azzurra a Newport R.I. nel 1983, nel 2021 un team dello YCCS tornerà a rappresentare l'Italia nell'orbita del trofeo velico più prestigioso. Il programma di Young Azzurra si aggiunge a quello di Azzurra TP52, armata dalla famiglia Roemmers, soci YCCS, da ormai dieci stagioni simbolo sportivo dello YCCS nel più competitivo circuito di vela professionistica nel quale è campione in carica.

Ora nella celebre “Piazza Azzurra” nella località sarda si può vedere da vicino lo scafo Persico 69F, l’imbarcazioni foiling di ultima generazione sulle quali il team Young Azzurra si allenerà in vista della partecipazione in Nuova Zelanda. - (PRIMAPRESS)