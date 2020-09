Uefa Nations League: il pareggio a Firenze della nazionale di Mancini contro la Bosnia (1-1) ferma il trend di vittorie

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Il debutto della nazionale azzurra di Mancini in Nations League è finito con un pareggio con la Bosnia (1-1). Si è interrotta la luna sequenza di vittorie (11) che avevano caratterizzato fin qui il percorso dell’undici tricolore. Nella formazione con Acerbi al posto di Chiellini, il team si muove sotto la spinta di Insigne e Chiesa, ma il pressing bosniaco è efficace con incursioni di Visca che cerca la via del goal. Nella ripresa subito due pali (53' Hodzic e 55' Insigne di testa). Ma poco dopo (57') Bosnia in gol con Dzeko sotto porta. L'Italia pareggia con Sensi (67',destro deviato da Sunjic) e sfiora il sorpasso con Florenzi e Zaniolo. - (PRIMAPRESS)